Медик разъяснила, так ли опасен для здоровья пакетированный чай

Российский врач Светлана Малиновская поведала о том, так ли опасен для здоровья пакетированный чай. Она развеяла популярный миф.

Эксперт уверяет, что пакетированный чай ничуть не опаснее других продуктов в пластиковой упаковке.

По ее словам, наночастицы пластика ежедневно попадают в организм не только из пакетированного чая, но и из воды в бутылках, фасованного мяса, йогуртов, молочных изделий.

Также специалист отрицает связь нанопластика и риска возникновения рака.

Сообщается: «Дозировка пластика, которая может попасть в организм через такие продукты, не опасна».

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