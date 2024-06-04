В Киеве ввели экстренные отключения света. Графики не работают

В Киеве сегодня, 4 июня, применяют экстренные отключения света. Графики плановых отключений пока не действуют. Об этом сообщается на Facebook-странице директора компании YASNO Сергея Коваленко.

«День. Киев вышел за лимиты. „Укрэнерго“ дал команду на экстренные отключения. Графики не работают», — написал Коваленко.

Отметим, что еще вчера жителей столицы предупреждали, что для города увеличился дефицит электроэнергии. А потому на сегодняшний день были запланированы значительнее, чем вчера, ограничения при отключениях света, в частности с привлечением «светло-серой» зоны из графиков.

Напомним, украинцев предупредили, что экономить электричество придется еще несколько лет.