Ученые выяснили, почему с возрастом люди становятся такими доверчивыми

Ученые из университета Флориды в США доказали, что с возрастом мы хуже разбираемся в людях. Их работу цитирует издание PNAS.

Оказалось, что с годами способность людей разбираться в других людях может деградировать.

Выяснилось следующее: доверчивость заложена в людях генетически. Это требуется для выживания вида, так как бескорыстие приносит много пользы и отдельному человеку, и обществу.

Впрочем, говорят исследователи, с возрастом люди становятся менее бдительными, что нередко делает их основными целями для мошенников.

Так, как информируется, пожилым людям труднее верно оценивать ситуации, особенно в условиях, где лица не были связаны с выигрышем или проигрышем.

Связывается это с возможными нарушениями когнитивных способностей и памяти у пожилых, отметили специалисты.

Сообщается и о том, что с возрастом люди склонны больше воспринимать позитивную информацию и отбрасывать негатив, что может исказить оценку рисков и приятным с виду собеседникам легче довериться.

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