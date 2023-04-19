В ВСУ опровергли новые фейки о мобилизации

Главное: Враг пытается дискредитировать украинские территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Военные объясняют, что деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляется в рамках правового поля.

Детали: Появившиеся в информационном пространстве сообщения о том, что территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы) не имеют статуса юридического лица, не соответствуют действительности. Об этом заявило Оперативное командование Юг на своей странице в Facebook в среду, 19 апреля.

«Периодически в информационном пространстве появляются разнообразные вбросы, которые имеют целью ввести в заблуждение граждан Украины, или саботировать процесс привлечения украинцев к Силам обороны, в частности путем дискредитации территориальных центров комплектования», — говорится в сообщении.

Военные объясняют, что деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляется в рамках правового поля, у них есть все необходимые для своей работы права и статусы.

«А вот безосновательные упреки в их адрес точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и навредить нашей обороноспособности», — подчеркнули в ОК Юг.

В тему: В России могут объявить всеобщую мобилизацию.