ВСУ уничтожили под Бахмутом лучшие подразделения «Вагнера», — ISW

Главное: По оценкам ISW, в битве за Бахмут уничтожены лучшие подразделения ЧВК «Вагнера». Бои за небольшие населенные пункты севернее и южнее Бахмута Донецкой области истощили подразделения боевиков «Вагнера».

Детали: ЧВК «Вагнер» в битве за Бахмут лишилась наиболее эффективных подразделений. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что бои за небольшие населенные пункты севернее и южнее Бахмута Донецкой области истощили подразделения боевиков «Вагнера».

По мнению аналитиков ISW, вскоре перед финальной частью боев за взятие города, в Бахмуте ключевую роль снова могут отдать штурмовым подразделениям ЧВК.

Сообщается, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, видимо, опасается, что его силы расходуются зря именно таким образом. Ранее он заявлял, что, если его боевики не получат необходимых боеприпасов и подкреплений, то все усилия по штурму Бахмута могут быть напрасными.

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