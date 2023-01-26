Священники Волынской епархии УПЦ передали 4 тонны гуманитарной помощи в Изюм

Главное: Священники Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь в Изюм.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук архимандрита Онуфрия (Куц), было передано 4 тонны гуманитарной помощи медикам от приходов Украинской Православной Церкви.

«Дай Бог, всем здоровья! После оказания первой части помощи Социальной службе посетили центральную больницу в честь Песчанской Богоматери города Изюм. Встретили хороших знакомых. Разгрузили вторую часть гуманитарной помощи. Много всего: лекарства, бинты, много разных медицинских наименований. Одеяла, матрасы, подушки. Крупы, мука, макароны, сало, паштеты, смалец, тушенка, сгущенка. Около 4 тонн. И многое другое, что собрали священники УПЦ и их приходы. Поклонение Вам и спасение от Господа!», — написал архимандрит Онуфрий (Куц).

Также духовенство и прихожане Волынской епархии, а также луцкого и киевского храмов УПЦ приобрели автомобиль скорой помощи для больницы Изюма. Священники в конце декабря доставили авто и гуманитарный груз на двух бусах в разрушенный больничный городок.

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