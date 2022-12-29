Как оказалось, новогодняя елка – полезна для здоровья

Главное: Новогодняя елка положительно влияет на здоровье. Об этом сказал психиатр.

Детали: Российский психиатр Алексей Вилков говорит, что живая новогодняя елка хорошо влияет на здоровье человека. Его цитируют местные СМИ.

Специалист поведал, что елки в доме могут влиять на человека так же, как и на прогулках в лесу.

Отмечается, что эфирные масла, содержащиеся в деревьях, помогают стабилизировать психологическое состояние – снимают стресс, усталость, раздражительность после тяжелого дня.

Резюмируется: «Если человек с детства привык к живым елкам в доме на Новый год, лучше не покупать искусственный атрибут праздника. Это связано с тем, что настоящее дерево будет ассоциироваться с приятными воспоминаниями, поэтому также поможет снизить стресс».

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