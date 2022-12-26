Военное командование оккупантов отошло из Кременной к Рубежному, — Гайдай

Главное: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что военное командование россиян переместилось из Кременной в Рубежное. При этом то, что наши военные уже освободили Кременную или уже зашли на ее окраину — не соответствует действительности.

Детали: Военное командование российских оккупационных войск отошло с Кременной до Рубежного Луганской области. Этот город расположен на 15 км южнее линии фронта. В то же время Кременная пока не освобождена, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на брифинге.

«То, что наши военные уже освободили Кременную или уже зашли на ее окраине — не соответствует действительности, но уже недалеко от Кременной идут боевые действия. И могу сказать, что военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, теперь перемещено в Рубежное», — заявил он.

По словам Гайдая, оккупанты надеялись организовать контрнаступление в сторону Лимана. Украинские защитники помешали воплощению планов интервентов.

«Контрнаступления у них не получилось. Но резервы они все равно подтягивают», — подытожил глава ОВА.

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