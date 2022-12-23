Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Православные волонтеры передали помощь переселенцам на Волынь

Православные волонтеры передали помощь переселенцам на Волынь

Александра Кудрявцева
23.12.22 13:46
99
Православные волонтеры передали помощь переселенцам на Волынь

Главное: Волонтеры благотворительного фонда «Фавор» передали переселенцам, которые выехали с территорий, где ведутся боевые действия, и временно поселились в поселке Колки Волынской области, теплую зимнюю одежду.

Детали: Благотворительная акция «Санки святого Николая» проводится для детей из семей переселенцев, многодетных и малообеспеченных семей, из детских домов и интернатов, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Детям передали теплую одежду и подарки.

«Санки святого Николая» продолжают свое поздравительное путешествие... Впереди еще много детей, ожидающих праздничного настроения", — поделились в благотворительном фонде.

Как сообщалось ранее, волонтеры помогли организовать горячие обеды для жителей Херсона. Община храма Касперовской иконы Божией Матери УПЦ кормит пенсионеров, инвалидов и даже семьи с детишками. А для тех стариков бабушек и дедушек, которые не могут добраться до трапезной, волонтеры развозят горячие обеды по домам.

В тему: В УПЦ поддерживают беженцев, нуждающихся и военных ВСУ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

22.12.22 18:35

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Кто такие скауты? И при чем тут масоны и спецслужбы
22.12.22 17:45

Кто такие скауты? И при чем тут масоны и спецслужбы

Автор: Адекватная конспирология

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.12.22 15:46

В «Укрэнерго» рассказали о ситуации в энергосистеме
23.12.22 15:08

Бразильский футбол потряс крупный кокаиновый скандал
23.12.22 14:59

В Судане при побеге с базы ополченцев… погибли львы
23.12.22 14:35

УПЦ передала медицинский автомобиль в больницу Изюма
23.12.22 14:27

В G7 обсудили мирное предложение Украины
23.12.22 13:42

Криштиану Роналду определился со своим будущим
23.12.22 13:33

Монахи Святогорской лавры передали гуманитарную помощь жителям окрестных сел
23.12.22 13:03

Синоптик заявил, что зима в Украине временно отступила
23.12.22 12:35

Евросоюз не даст Украине «потухнуть»
23.12.22 12:33

Ивано-Франковский епископ УПЦ рассказал о масштабных захватах храмов епархии
23.12.22 13:03

Синоптик заявил, что зима в Украине временно отступила
23.12.22 11:35

Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА
23.12.22 10:47

Западные СМИ узнали о подготовке Зеленским мирного плана к февралю
23.12.22 09:40

В ближайшие дни или часы Россия снова массированно ударит по Украине
23.12.22 09:39

В Киеве и области продолжают экстренно выключать свет
22.12.22 19:13

Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
22.12.22 16:39

Американцы обсуждают три варианта окончания войны в Украине путем переговоров с РФ
22.12.22 15:54

Власти Киевской области требуют от ДТЭК и Укрэнерго навести порядок с графиками подачи света
22.12.22 13:14

В Мурманске загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», — СМИ
22.12.22 10:13

Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч солдат
21.12.22 16:29

Появились интересные подробности грядущей встречи Байдена и Зеленского
16.12.22 18:31

США пообещали Украине новые системы ПВО
20.12.22 10:07

В Белом доме рассказали здоров ли Байден
21.12.22 13:26

Киевлянам намекнули, что в вопросе электричества в городе таки есть позитив
22.12.22 13:14

В Мурманске загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», — СМИ
19.12.22 15:59

В Киеве откроют две станции метро, которые не работали с начала войны
20.12.22 16:45

Синод УПЦ призвал Президента Украины остановить раскол общества по религиозному признаку
16.12.22 16:26

Украина может получить от Британии дальнобойные ракеты
20.12.22 11:33

Путину не удалось уговорить Лукашенко вступить в войну против Украины, — ISW
19.12.22 08:50

Ночью Украину вновь атаковали дроны
Фото и Видео
Disney заинтриговал зрителей премьерами на следующий год
Disney заинтриговал зрителей премьерами на следующий год
Disney заинтриговал зрителей премьерами на следующий год
Disney заинтриговал зрителей премьерами на следующий год
Появилось видео эпичного огненного ЧП в Марокко
Появилось видео эпичного огненного ЧП в Марокко
«Сто лет тому вперёд»: в РФ пересняли советский фильм «Гостья из будущего»
«Сто лет тому вперёд»: в РФ пересняли советский фильм «Гостья из будущего»
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
Маленькая девочка необычным образом помогла ВСУ
Маленькая девочка необычным образом помогла ВСУ
СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова
СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова
Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
В кинотеатрах Украины уже можно посмотреть долгожданный фильм «Аватар: Путь воды»
В кинотеатрах Украины уже можно посмотреть долгожданный фильм «Аватар: Путь воды»
Россиянин попал в СБУ после 5 попыток побега из российских войск
Россиянин попал в СБУ после 5 попыток побега из российских войск
В Сеть попали скандальные фото обнаженных аргентинских болельщиц
В Сеть попали скандальные фото обнаженных аргентинских болельщиц
fraza.com
Новости блогосферы
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация

Опрос

Верите ли вы в то, что украинские олигархи продают электроэнергию в ЕС в то время, как украинцы сидят без света?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.