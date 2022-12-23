Православные волонтеры передали помощь переселенцам на Волынь

Главное: Волонтеры благотворительного фонда «Фавор» передали переселенцам, которые выехали с территорий, где ведутся боевые действия, и временно поселились в поселке Колки Волынской области, теплую зимнюю одежду.

Детали: Благотворительная акция «Санки святого Николая» проводится для детей из семей переселенцев, многодетных и малообеспеченных семей, из детских домов и интернатов, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Детям передали теплую одежду и подарки.

«Санки святого Николая» продолжают свое поздравительное путешествие... Впереди еще много детей, ожидающих праздничного настроения", — поделились в благотворительном фонде.

Как сообщалось ранее, волонтеры помогли организовать горячие обеды для жителей Херсона. Община храма Касперовской иконы Божией Матери УПЦ кормит пенсионеров, инвалидов и даже семьи с детишками. А для тех стариков бабушек и дедушек, которые не могут добраться до трапезной, волонтеры развозят горячие обеды по домам.

В тему: В УПЦ поддерживают беженцев, нуждающихся и военных ВСУ.