В УПЦ два новых епископа – решение Священного Синода

Главное: Священный Синод Украинской Православной Церкви принял ряд кадровых решений — избрал двух новых епископов.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение было принято на заседании Синода под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании. Соответствующие решения отображены в итогах Священного Синода.
Синод принял решение о назначении управляющего приходами Украинской Православной Церкви за границей. Им стал клирик Черновицко-Буковинской епархии архимандрит Вениамин (Волощук).
«На сегодняшний день действуют 32 общины Украинской Православной Церкви в 11-ти странах Западной Европы. Духовные нужды православных украинцев там обеспечивают десятки священнослужителей нашей Церкви. Кроме того, архиереи Украинской Православной Церкви совершали поездки за границу для духовной поддержки украинцев, вынужденно покинувших свои дома, а также для оказания им гуманитарной помощи», — говорится в итогах Священного Синода.
Епископом Гостомельским, викарием Киевской Митрополии избран архимандрит Аркадий (Демченко), клирик Киевской епархии.
Место наречения и время проведения епископских хиротоний определит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.