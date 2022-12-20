В УПЦ два новых епископа – решение Священного Синода

Жители Киевской области могут сидеть без света еще несколько дней

На всех линиях столичного метрополитена возобновлено движение поездов

В Киеве возможны перебои с водоснабжением

На Полтавщине священники УПЦ ко дню святого Николая передали помощь детям-сиротам и нуждающимся

В УПЦ озвучили размеры помощи ВСУ и переселенцам

20.12.22 13:24

Жители Киевской области могут сидеть без света еще несколько дней

20.12.22 11:33

Путину не удалось уговорить Лукашенко вступить в войну против Украины, — ISW

20.12.22 10:40

Россияне ведут себя в Мелитополе так же, как перед бегством из Херсона, — ВСУ

20.12.22 09:50

Количество «хороших» русских в Украине уверенно приближается к отметке в 100 тысяч

20.12.22 09:00

В ЕС согласовали потолок цен на газ

19.12.22 23:04

Отключения по по 10 часов в день - новая реальность для Киева

19.12.22 17:18

Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин

19.12.22 17:04

Молдова ожидает нападения со стороны РФ в 2023 году

19.12.22 15:59

В Киеве откроют две станции метро, которые не работали с начала войны

19.12.22 10:18

Стали известны подробности ночной атаки дронов на Киев