Юротдел УПЦ дал оценку 4 поданным в ВР антицерковным законопроектам

Главное: Четыре поданных в Верховную Раду законопроекта об ограничении деятельности или запрете УПЦ противоречат Конституции и нарушают законы Украины.

Детали: Об этом глава Юротдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов заявил во время пресс-конференции в Киево-Печерской лавре 15 декабря, сообщает Центр информации УПЦ.

Протоиерей Александр назвал нонсенсом тот факт, что «в европейской державе продуцируются законы, направленные на запрет деятельности самой крупной конфессии страны».

Юрист напомнил, что 9 декабря 2022 года комитет ВР по гумполитике рассмотрел четыре законопроекта против УПЦ и рекомендовал парламенту принять их.

Глава Юротдела УПЦ подчеркнул, что, хотя ни в одном из законопроектов не упоминается УПЦ, из сопутствующих документов ясно, что они направлены именно против Украинской Православной Церкви. Авторы законопроектов и не скрывают своих намерений, давая интервью СМИ.

Первый законопроект относится к статусу неприбыльности религиозных организаций. В нем предлагается лишить статуса неприбыльной (некоммерческой) религиозную организацию, связанную с неким «центром, расположенным в стране-агрессоре». При этом законопроект рассматривает только одну конкретную конфессию, что нарушает прописанный в Конституции принцип равноправия. Лишенную статуса неприбыльной религиозную организацию будут облагать налогом как бизнес-структуру. Однако ни одна религиозная организация не занимается бизнесом, они все существуют за счет пожертвований или взносов своих членов, напомнил отец Александр.

Второй законопроект № 8262 направлен на упрощение принудительного перевода религиозных общин в другую конфессию. Для смены подчиненности больше не нужно предоставлять нотариально заверенную копию или оригинал устава и свидетельство о регистрации, а решение о смене конфессии общины можно будет принимать двумя третями присутствующих на собрании. Другими словами, если на собрание пришли 20 человек из 100, то двух третей от этих 20 и будет достаточно для смены конфессии.

В этом же законопроекте рассматривается процедура изменения конфессиональной принадлежности епархий, монастырей и миссий — это сделано для того, чтобы можно было захватывать епархии и монастыри, как это сейчас делается с храмами.

Третий законопроект касается передачи Киево-Печерской и Почаевской лавр ПЦУ. Здесь прослеживается сразу несколько нарушений. Начать с того, что орган законодательной власти вмешивается в деятельность органа исполнительной власти. Далее, сам субъект исполнительной инициативы ссылается на ст. 17 Закона о свободе совести и религиозных организациях, объясняя, что государственное имущество может передаваться религиозным организациям в поочередное пользование, а если одна из организаций не согласна, то собственник (государство) устанавливает порядок пользования этим имуществом самостоятельно.

Протоиерей Александр напомнил, что у Киево-Печерской и Почаевской лавр уже есть документы, на основании которых обители пользуются архитектурными комплексами. И эти документы не могут быть отменены решением Кабмина или другого госоргана — право пользования необходимо отменять через суд.

Глава Юротдела подчеркнул, что законопроект Княжицкого вводит монополию на использование слова «православный» — этот термин сможет использовать только ПЦУ и организации, получившие от нее разрешение. Уставы других религиозных организаций, использующие это слово, должны быть отменены.

Во-вторых, вводится такая формулировка, как «иностранная религиозная организация», критерии которой туманны, и такая организация подлежит поражению в правах. Любая другая религиозная организация, которая взаимодействует с «иностранной», должна будет получить разрешение в ГЭСС. Однако и получив разрешение, эта «иностранная религиозная организация» не сможет иметь международные связи, контакты с другими Церквами без разрешения ГЭСС.

«Эти законопроекты не отвечают нормам международного права, нарушают Конституцию Украины, не отвечают требованиям юридической техники. Эти законы должны быть сняты с повестки дня и не выноситься на голосование», — подытожил глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

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