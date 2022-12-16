В УПЦ подали заявление в полицию за разжигание комиками религиозной вражды

Главное: Юротдел УПЦ подал заявление в полицию с требованием начать расследование богохульной передачи «95 квартала».

Детали: Юридический отдел Украинской Православной Церкви подал заявление в полицию с требованием начать расследование передачи «95 квартала». Об этом сообщил глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов во время пресс-конференции в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Руководитель Юридического отдела считает, что сюжет «95 квартала» не только оскорбляет чувства верующих, но и разжигает религиозную рознь, создавая предварительные условия для гражданского конфликта, поскольку «маркирует священников УПЦ как врагов народа».

Протоиерей Александр напомнил, что Украинская Православная Церковь с первых дней войны занимается благотворительной деятельностью и помогает как пострадавшим от боевых действий, так и воинам ВСУ.

В то же время сюжеты, подобные тому, что был показан «95 кварталом», нарушают внутреннее единство государства, которое очень важно во время войны.

«Что касается правовой составляющей, то данные действия квалифицируют по ст. 161 УК Украины, как разжигание религиозной вражды и оскорбление религиозных чувств верующих. На этот счет мы подали сегодня заявление в полицию, чтобы они начали расследование. Надеемся, что они откроют уголовное производство по этому факту. Если полиция не будет открывать уголовное производство, то мы приложим все усилия, чтобы через суд добиться возбуждения уголовного производства», — подчеркнул юрист.

Протоиерей Александр Бахов рассказал, что в отдел поступают многочисленные обращения верующих людей, которых возмущает этот ролик.

«Они просят оказать правовую помощь для того, чтобы обратиться в правоохранительные органы на этот счет, — отметил он. — В дальнейшем мы подготовим правовую консультацию и образцы документов, с которыми они могли бы приобщаться к уголовному производству, которое будет открыто по этому поводу».

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