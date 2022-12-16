Священник Константинопольского патриархата призвал украинские власти не нарушать права верующих в Украине - пресс-конференция в Лавре

Главное: Право граждан на свободу вероисповедания должно неуклонно соблюдаться на всей территории Украины.

Детали: Об этом заявил благочинный Южноиспанского округа митрополии Испании и Португалии Константинопольского патриархата протоиерей Тарасий Петруняк на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре.

«Низкопробный продукт юмористов так называемого „95 квартала“, которые позволили себе выпады в отношении самой большой Церкви Украины. Можно критиковать кого угодно, но не того, кто несет людям истину. Задача Церкви — не дать человеку забыть, что он несет в себе образ Бога. Профанация этого образа — дело лукавого», — напомнил отец Тарасий.

Он назвал действия комиков «инструментом давления власти на УПЦ, особенно в контексте обысков, проведенных современными НКВДшниками из СБУ».

Священник отметил, что ничего подобного нельзя даже представить в сегодняшней Европе.

«Данная ситуация показывает полную импотентность власти в религиозном вопросе. Это значит, что власть так и не смогла выстроить свои отношения с Церковью, которая создана трудами равноапостольного князя Владимира», — подчеркнул отец Тарасий. Он предположил, что нынешнее правительство Украины не отождествляет себя с Киевской Русью, не ощущает исторической преемственности.

«Призываю президента, премьер-министра, украинские СМИ способствовать тому, чтобы право граждан на свободу вероисповедания неуклонно соблюдалось на всей территории Украины», — подытожил протоиерей Тарасий Петруняк.

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