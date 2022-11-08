Предстоятель УПЦ выразил соболезнования в связи со смертью Предстоятеля Кипрской Церкви

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви молится об оставлении грехов новопреставленного архиепископа Хризостома.

Детали: Митрополит Онуфрий выразил соболезнования членам Священного Синода Кипрской Православной Церкви, духовенству и верующим в связи со смертью архиепископа Кипрского Хризостома II, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua.

В письме в адрес Священного Синода Кипрской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий написал, что молится о прощении всех грехов архиепископа Хризостома, вольных и невольных, и об упокоении души новопреставленного там, «где нет болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

Глава Кипрской Церкви архиепископ Хризостом почил 7 ноября после тяжелой продолжительной болезни — в течение четырех лет он боролся с онкологией, перенес несколько операций.

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