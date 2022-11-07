В Кривом Роге при поддержке УПЦ передали продуктовые наборы инвалидам и переселенцам

Главное: В Кривом Роге при поддержке благотворительного фонда Вадима Новинского священники Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в наборе — крупы, мука, сахар, подсолнечное масло и другие продукты длительного хранения.

«Эти 230 наборов будут предоставлены людям с инвалидностью первой группы и людям, которые бесплатно обслуживаются в нашем терцентре. Очень благодарны за сотрудничество», — поблагодарила православных благотворителей и.о. директора центра Наталья Сопова.

«Фонд Вадима Новинского совместно с Украинской Православной Церковью оказывает сегодня гуманитарную помощь людям, пострадавшим от военных действий, оказались в сложных жизненных обстоятельствах, пенсионерам и лицам с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам. Искренне благодарны фонду за такую помощь», — сказала управделами исполкома Ингулецкого райсовета Наталья Шестиперова.

«Мы искренне благодарны лично Вадиму Новинскому за ту социальную миссию, которую делает Фонд, и в своей работе руководствуется слова апостола Павла из послания к Галатам „доколе есть время, будем делать добро всем“», — подчеркнул настоятель общины в честь Антония и Феодосия Киево-Печерских протоиерей Роман Борак.

В тему: В столице православная молодежь УПЦ собрала средства в поддержку ВСУ.