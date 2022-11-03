Митрополит Арсений рассказал, что поможет преодолеть скорби

Главное: Человек, который с благодарением Богу претерпевает скорби, духовно возрастает, обретая спасение и радость.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры, об этом сказал митрополит Арсений в проповеди.

«Господь даёт в нашей жизни отниматься чему-то внешнему. Отнимается даже наше здоровье и крепость молодости. Отнимаются те или иные вещи, которые мы любили. Даже любимые люди уходят в вечность, оставляя нас здесь, на земле, ещё пожить какое-то время. Неоднократно мы читали в истории, что рушились целые города, в пожаре сгорали храмы, разрушались монастыри. А потом всё восстанавливалось с новой силой и в новой красоте, потому что часто всё это внешнее, разрушаясь, давало новый толчок для духовного роста людей, которые испытывали скорби, потрясения», — сказал архиерей.

Он подчеркнул, что скорбь — это проявление Божьей любви.

«Всё внешнее у нас отнимется. Главное, чтобы мы сохранились, получив определённый урок для возрастания духовного», — добавил митрополит.

Владыка призвал верующих стремиться никогда не отрываться от Бога.

«Без Бога нет ни жизни, ни радости. А с Богом даже в гонениях есть радость. И если человек живёт с Богом, то не только здесь обретает радость, но и в Царствии Небесном будет наслаждаться вечной радостью», — заключил митрополит Арсений.

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