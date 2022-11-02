В Сумах верующие УПЦ провели благотворительный ярмарок в поддержку ВСУ

Главное: В Сумах в Троицком архиерейском соборе состоялась благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, заботу о подготовке и проведении ярмарки взяли на себя детская воскресная школа, молодежный клуб, участники служения «Милосердный самарянин», епархиальный миссионерский отдел, а также активные прихожане собора.

«По окончании Божественной литургии на паперти собора были установлены столы, которые заполнили сладостями, выпечкой, сувенирами, игрушками и украшениями ручной работы. Прихожане, выходившие из храма после воскресного богослужения, с удовольствием приобщались к ярмарке», — поделились в епархии.

Верующим удалось собрать 13,5 тыс. грн, которые будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины.

В тему: В столичном монастыре УПЦ на благотворительной ярмарке собрали более 46 тыс грн для ВСУ.