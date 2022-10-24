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Новости > В Полтаве волонтеры УПЦ поддерживают реабилитационный центр

В Полтаве волонтеры УПЦ поддерживают реабилитационный центр

Александра Кудрявцева
24.10.22 14:43
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В Полтаве волонтеры УПЦ поддерживают реабилитационный центр

Главное: В Полтавской области волонтеры Центра «Благо» посетили реабилитационный центр в селе Михайловка.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, в центре находятся семьи переселенцев из зоны боевых действий, дети-сироты, дети-инвалиды.

В ходе встречи священники и волонтеры пообщались с детьми и передали гуманитарную помощь.

Как сообщалось ранее, в Полтавской области духовенство Украинской Православной Церкви передало материальную помощь пациентам онкогематологического отделения Детской городской клинической больницы.

Средства были собраны на благотворительной ярмарке.

В тему: Нежинская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь военным и детям-сиротам.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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