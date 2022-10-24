Нежинская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь военным и детям-сиротам

Главное: На Черниговщине священники Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь находящимся на лечении военным.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в Нежинское коммунальное предприятие «Школярик» передали продукты питания для нужд украинских военных, находящихся на лечении, а также для учебных заведений города.

Настоятель Свято-Николаевского храма села Вертиевка протоиерей Василий Лучик передал продукты питания и коляску для детей с инвалидностью Нежинскому детскому дому-интернату.

Как сообщалось, в Киеве Социальный отдел Украинской Православной Церкви передал 100 продуктовых наборов для переселенцев.

В тему: Винницкая епархия УПЦ отправила 9 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру.