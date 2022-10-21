Винницкая епархия УПЦ отправила 9 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

Главное: Винницкая епархия УПЦ передала гуманитарную помощь Святогорской лавре.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб Винницкой епархии, 21 октября православные винничане собрали овощи, фрукты, консервацию, кабель, двери, а также другую необходимую помощь на Донетчину.

Гуманитарный груз отправится насельникам и 300 переселенцам, которые находятся в обители.

Вместе с бусами из Черновцов этот груз отправится в Святогорскую Лавру.

Как сообщалось ранее, Одесская епархия направила 8 автомобилей гуманитарной помощи в Святогорскую лавру.

В тему: Одесская епархия УПЦ направила гуманитарную помощь в Святогорскую лавру.