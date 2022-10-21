Одесская епархия УПЦ направила гуманитарную помощь в Святогорскую лавру

Главное: Духовенство Одесской епархии отправилось в очередное гуманитарное путешествие в Святогорскую лавру.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, благодаря помощи благотворителей на этот раз в Святогорскую лавру гуманитарный груз доставляют 8 автомобилей.

«Восемь автомобилей доставляют помощь. В частности, везем строительные материалы, рубероид, который нужен Лавре, был полностью закуплен Одесской епархией. Также доставим продукты питания, средства гигиены, лекарства. Это очень большая работа. Радует, что многие епархии приобщились к доброму делу», — поделился один из организаторов поездки архидиакон Андрей Пальчук.

Перед поездкой по традиции автомобили и волонтеров благословил митрополит Агафангел.

«Мы преодолели все трудности, испытывая всю ответственность нашей миссии, ведь мы везем помощь, собранную неравнодушными верующими, нашими подписчиками, всеми, кто поддерживает нас, жертвуя в наш благотворительный фонд „Покров и милосердие“. Потребности братии и мысли о ней дают нам силы искать выход из сложной ситуации, благодаря нашим людям мы преодолели все трудности и достигли заветной цели нашего путешествия — любимой нами многострадальной Святогорской Лавры», — поделились в Одесской епархии.

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