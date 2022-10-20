В столице православные волонтеры передали 200 продуктовых наборов переселенцам

Главное: В Киеве православные волонтеры благотворительного фонда «Фавор» передали гуманитарную помощь вынужденным переселенцам.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм Фонда, было передано 200 продуктовых наборов.

Помощь получили пенсионеры, люди с инвалидностью, а также многодетные семьи. Помогали в раздаче волонтеры благотворительного проекта «Наша Лепта».

«При выдаче продуктовых наборов нам удалось пообщаться со многими переселенцами. Их истории до сих пор наполняют болью наши сердца. Они говорили, а мы слушали. И слезы на глазах были и у них, и у нас. Люди рассказывали, как до последнего не хотели покидать свои родные дома, как в спешке собирали вещи, как выезжали под взрывами и сильными обстрелами. О том, как тяжело начинать все изначально на новом месте, искать жилье и работу. О том, как выживают благодаря волонтерам, фондам и гуманитарной помощи... Все они такие разные, но объединены одной общей мечтой, о которой говорят со слезами на глазах: все хотят мирного неба над головой и скорее вернуться домой», — поделились в благотворительном фонде.

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