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Новости > В Кременчуге священники и волонтеры УПЦ передали медикаменты на передовую

В Кременчуге священники и волонтеры УПЦ передали медикаменты на передовую

Александра Кудрявцева
20.10.22 16:23
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В Кременчуге священники и волонтеры УПЦ передали медикаменты на передовую

Главное: В Кременчуге духовенство и волонтеры Украинской Православной Церкви отправили медицинские препараты врачам и бойцам на передовую.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, об этом рассказал куратор по сортировке и логистике помощи беженцам и воинам настоятель храма святого мученика Иоанна Воина протоиерей Константин Маслов.

«Получили посылку с медицинскими препаратами из Швейцарии. Скоро все в зависимости от запросов разойдется по военным медикам, и людям, которые находятся на территориях, близких к боевым действиям», — поделился священник.

Прихожане собрали средства на препарат для военных на передовой.

«Украинские ученые — лучшие! Они в одиночку разработали удивительный препарат — Гидробинт, который помогает обезболить и обеззаразить раны как от ожогов, так и от различных ранений. Благодаря прихожанам храма Всех Святых и всем небезразличным, мы смогли заказать немного такого препарата для военных медиков и бойцов на передовой», — отметил отец Константин.

В храмах Кременчугской епархии усилиями неравнодушных людей постоянно собирают и передают помощь переселенцам, украинским военным и всем, кто пострадал в результате боевых действий России на территории Украины.

В тему: В Коростене верующие УПЦ передали автомобиль украинским воинам.

 
 
Тэги: новости православия

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