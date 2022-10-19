Священники Мукачевской епархии УПЦ стали донорами крови

Главное: Священнослужители Мукачевской епархии в очередной раз стали донорами крови.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на прессслужбу Мукачевской епархии, кровь, которую сдало духовенство, будет храниться в банке крови районной больницы Мукачева.

«Поделись каплей своей крови — помоги другим» — с такими словами духовенство приступило к сдаче крови в Мукачевской станции переливания крови", — сообщили в епархии.

Как сообщалось ранее, духовенство Мукачевской епархии традиционно приобщается к донорству крови тяжелораненым бойцам ВСУ и пострадавшим на войне.

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