Стало известно, сколько исторических объектов в Украине разрушили российские военные

Главное: Россия повредила почти 200 исторических объектов Украины. Одним из последних был поврежден Национальный научно-естественный музей НАН Украины в Киеве.

Детали: За время войны российские оккупанты повредили 199 исторических объектов в 12 регионах Украины, сообщает Национальный научно-естественный музей НАН Украины со ссылкой на данные ЮНЕСКО.

В частности, повреждены 84 церкви и другие религиозные объекты, 37 зданий исторического значения, 37 зданий для культурной деятельности, 18 памятников, 13 музеев и 10 библиотек.

А в результате недавних массированных обстрелов Киева пострадало еще несколько учреждений культуры. Среди них — Национальный музей Тараса Шевченко, Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко и Национальный научно-естественный музей НАН Украины.

Как сообщила замдиректора по научной и музейной работе Национального научно-природоведческого музея НАН Оксана Червоненко, от мощных взрывов пострадало сооружение музея, построенное в 1911 году: взрывной волной поврежден фасад, повреждены стеклянные стеллажи, на которых размещены экспонаты и выбиты исторические окна высотой в 2,5 метра с оригинальными рамами и стеклом на трех этажах.

В связи с повреждениями работники музея призывают помочь собрать средства на новые окна, чтобы сохранить уникальную экспозицию, оказавшеюся посреди осени почти под открытым небом в дождливую осень. На данный момент ущерб музею оценивается в 1,5 млн грн.

«Средства необходимо собирать как можно скорее, ведь это буквально вопросы жизни и смерти для уникальных музейных экспонатов, которые невозможно было вывезти из музея в безопасное место из-за их физических габаритов, хрупкости и других ограничений. В частности, в музее представлены образцы пропавших и уникальных животных: акулы, единственного в мире сооружения скелета мамонта, спиртовых фигур и другие. Возраст некоторых коллекций музея составляет около 200 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспонаты не пострадали непосредственно от взрывов, но им через выбитые окна угрожает влажность.

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