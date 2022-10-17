На Сумщине при поддержке УПЦ провели благотворительный ярмарок для ВСУ

Главное: В Сумской области при поддержке верующих Украинской Православной Церкви провели благотворительный ярмарок для защитников Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук настоятеля Свято-Николаевского храма поселка Свессе, воспитанники воскресной школы вместе с родителями приготовили выпечку, десерты, которые продавали на благотворительной ярмарке.

«К празднику Покрова Божией Матери и к Дню Защитника Украины проводим акцию для ВСУ. Дети и женщины приготовили выпечку, пациенты неврологического интерната нарисовали картины, которые можно приобрести. Все хотят принести пользу армии», — делится отец Григорий Трухан.

Также на ярмарке был организован благотворительный обед для всех желающих.

На благотворительном мероприятии удалось собрать 17, 5 тыс грн для военных.

Ранее воспитанники и прихожане Свято-Николаевского храма изготовляли окопные свечи для защитников, проводили благотворительные трапезы для нуждающихся и продолжают молитвенно и финансово поддерживать военных и нуждающихся.

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