На Днепропетровщине построят новый храм УПЦ в честь святителя Николая

Главное: На Днепропетровщине в селе Новоалександровка построят новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, место под строительство нового храма освятил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Архиерею сослужил настоятель общины протоиерей Николай Браславский.

В завершение митрополит Ириней преподал всем святительское благословение.

Как сообщалось раньше, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий освятил кресты и купола для храма Сретения Господня Украинской Православной Церкви в Виннице.