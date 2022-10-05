В Черкасской епархии УПЦ назвали «политическим пиаром» решение депутатов горсовета об изъятии Соборного парка

Главное: Решение горсовета Черкасс об изъятии у Церкви Соборного парка сделано под влиянием политического пиара.

Детали: Об этом заявили в Черкасской епархии, комментируя приняли решение о принудительном изъятии земельного участка (площадью 8,7291 га) в Соборном парке, который находится в постоянном пользовании Церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

В комментарии напомнили, что до передачи парка Церкви в 1994 году на месте парка «были не просто свалки и заросли кустарника <...> эти чащи были очагом дикой преступности». Церкви передали участок именно потому, что власть была «просто не в состоянии навести порядок в самом проблемном городском парковом квартале».

«После 1994 года православная община Украинской Православной Церкви в Черкассах во главе с покойным митрополитом Софронием облагородили территорию, превратили центр Черкасс в произведение архитектурного искусства, построили самый большой православный храм в Украине, организовали зону детского отдыха, аллеи, ограждение, высадили новые насаждения», — отметили в епархии.

Черкасская епархия ведет работы по благоустройству Соборного парка, проводит озеленение и уборку территории, надзор за деревьями, освещением, охраной, ремонтом детских площадок. За последние два года силами епархии высадили больше 220 новых насаждений и еще более 200 запланировали высадить этой осенью.

«В парке постоянно работает церковная техника: два трактора, грузовики и проч., трудятся рабочие, уборщики, садовники <...> И все это исключительно за церковные средства, т.е. за средства православной общины, принадлежащей Черкасской епархии Украинской Православной Церкви, а не за бюджетные деньги!» — напомнили в комментарии.

На территории парка, кроме богослужений, постоянно проводятся культурно-массовые мероприятия, концерты и фестивали, Церковь установила и содержит детские площадки, проводит для детей мастер-классы народных искусств и другие активные занятия.

На территории Соборного парка несколько раз в неделю сестры милосердия Черкасской епархии бесплатно раздают горячие обеды для пострадавших в результате боевых действий, переселенцев, малообеспеченных и обездоленных людей — а это около 500 человек еженедельно.

Поэтому Церковь усматривает в решении депутатов «политический пиар» и «личный интерес отдельных лиц».

В УПЦ высоко оценили позицию мэра города Черкассы А. В. Бондаренко и депутатов, которые «не только не голосовали за это решение, но и публично заявили о своем несогласии с постановкой вопроса».

В епархии отметили, что юридические выводы о решении и его законности будут сделаны после получения официального текста документа, и пообещали, что юристы дадут уголовно-правовую оценку высказываниям депутатов и проверят их слова на разжигание религиозной розни и дискриминацию граждан Украины по религиозному признаку.

В епархии также подчеркнули, что православная община Черкасс «будет защищать интересы верующих граждан города и сделает все, чтобы не дать реализовать эту циничную антицерковную идею городских депутатов». Защита будет вестись «в юридической и общественной плоскости, если нужно — в судах».

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