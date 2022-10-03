Одесская епархия УПЦ доставила гуманитарный груз в Святогорскую лавру

Главное: Cвященнослужители Одесской епархии Украинской Православной Церкви доставили гуманитарный груз в Святогорскую лавру и показали, как живет обитель.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, видеоотчет о доставке гуманитарной помощи Одесская епархия разместила в Телеграм.

В гуманитарную командировку клирики Одесской епархии отправились после Божественной литургии в день памяти преподобного Кукши Одесского.

За доставленную гуманитарную помощь владыку Агафангела поблагодарил наместник Святогорской лавры митрополит Арсений, который заметил, что важны не столько продукты и предметы первой необходимости, сколько внимание и забота от Церкви.

«Важно, что за этой помощью стоит единство нашей Церкви, христианская любовь. Я всегда с большим уважением относился к митрополиту Агафангелу, и сегодня, будучи митрополитом, я не дерзаю назвать его собратом. Это архиерей с большой буквы, это отец для младших архиереев, пример своего поведения, пример своего отношения к пастве», — сказал владыка Арсений.

По словам архидиакона Андрея Пальчука, несмотря на то, что Лавра сильно пострадала от войны, там царит ощущение спокойствия и благодати.

«Чувства пережитого и скорби увиденного взывают к молитве: „Господи, умудри нас!“ Мы молимся и просим, чтобы скорей закончилась война, чтобы никто больше не знал того ужаса, который несет с собой она, чтобы благодать Божественной любви коснулась наших сердец. Чтобы мы наконец-то осознали, что в испытаниях сможет выстоять только тот народ, который во время скорбей войны обратится к Богу, оправится от своих грехов», — отметили в Одесской епархии.

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