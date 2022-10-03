Винницкая епархия УПЦ передала материальную помощь военному ВСУ

Главное: Винницкая епархия УПЦ помогла военнослужащему ВСУ на лечение и реабилитацию.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, по благословению митрополита Варсонофия, раненому воину Назарию Куринному было передано 12 тыс. грн для лечения и реабилитации.

Как сообщалось ранее, Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями передал гуманитарную помощь защитникам Украины.

Военным передали дизельные генераторы, тактическую амуницию, бытовые принадлежности, хозяйственный и технический инвентарь.

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