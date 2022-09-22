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Новости > Управделами УПЦ объяснил, что значит «нищета духа»

Управделами УПЦ объяснил, что значит «нищета духа»

Александра Кудрявцева
22.09.22 14:44
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Управделами УПЦ объяснил, что значит «нищета духа»

Главное: Нищета духа —способность человеческого сердца открыть себя Богу и Его благодати, которая единственно может освятить и преобразить жизнь.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Святитель Николай Сербский говорит: нищета духовная — это противоположность самого первого греха — то есть, гордости. Не случайно Слово Божие нас предупреждает, что „Бог гордым противится, а смиренным дает благодать“ (Иак. 4:6). Именно поэтому заповеди Блаженства начинаются со слов „блаженны нищие духом“. Из-за гордости произошло падение в ангельском мире, из-за нее же, поддавшись искушению диавола, отпал и первый человек. „Нищий духом“ — это тот человек, кто видит свой грех, а видение собственных грехов — это уже первая ступень на пути к Богу. Кроме тог, „нищий духом“ осознает свое недостоинство пред величием Бога и ощущает свое бессилие пред Его всемогуществом», — отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что современном обществе данная добродетель потеряла свою ценность и даже стала поводом к насмешкам. Сегодня человек всеми своими силами стремится, прежде всего, к обогащению, направляя все свои силы на удовлетворение собственного эгоизма, забывая о том, что подлинное богатство — нематериально.

«Состояние, когда люди живут ради себя и центром своей внутренней вселенной ставят собственное „я“, именуется гордыней. Гордость — начало греха, потому что гордый человек полагается в жизни только на себя. Он считает, что сам все может и Бог ему не нужен. Гордость — это начало отрицания Бога и даже борьба с Ним, а духовная нищета, или смирение, есть состояние, противоположное гордости», — объяснил управделами УПЦ.

Он напомнил слова святителя Григория Нисского, который рассуждая над первой заповедью Блаженств, говорит, что «самое огромное богатство в жизни человека — это его смирение, духовная нищета, стяжание которой есть победа человека над самим собой, эгоизмом и грехом».

В тему: Управделами УПЦ рассказал, как нужно относиться к Богу.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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