Сумской митрополит УПЦ выразил поддержку жителям Харьковщины и осудил действия РФ

Главное: То, что произошло в Харьковской области превосходит пределы разума.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом написал митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий на своей странице в Фейсбуке.

«Полгода на территории Украины идет кровопролитная война . Россия, нарушая человеческие законы и Божии заповеди, продолжает уничтожение нашего суверенного государства, нанося удары с использованием современных вооружений колоссальной разрушительной силы», — отметил митрополит Евлогий.

Владыка подчеркнул, что Сумщина, которая граничит с Россией, ежедневно подвергается обстрелам, разрушениям, гибнут мирные жители.

«Но то, что произошло в соседней Харьковской области, превосходит пределы разума. Сотни замученных людей, разрушенные до основания дома, уничтоженные объекты обеспечения жизнедеятельности, оскверненные и разбитые храмы — это то, что оставили после себя военные, которые пришли якобы „освобождать“ Харьковщину. Массовые захоронения в Изюме, других населенных пунктах Слобожанщины, вопиют о Божией защите», — сказал иерарх УПЦ

«Разделяя скорбь и страдания жителей Слобожанщины, молюсь Всемилостивому Богу об утешении для наших скорбящих сограждан, об уврачевании ран, о благоустройстве беженцев и утративших жилище», — выразил молитвенную поддержку архиерей.

Митрополит Евлогий пожелал, что бы Покров Царицы Небесной простирался над страждущей Украиной и благодатной силой полагал предел безумной жестокости захватчиков. «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни!», — добавил управляющий Сумской епархией.