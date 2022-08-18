Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киево-Печерской лавре на Преображение совершат 6 литургий

В Киево-Печерской лавре на Преображение совершат 6 литургий

Александра Кудрявцева
18.08.22 16:05
151
В Киево-Печерской лавре на Преображение совершат 6 литургий

Главное: В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре завтра, в день праздника Преображения Господня, состоятся шесть Божественных литургий.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в Крестовоздвиженском храме Литургия начнется в 06.30; в Трапезном храме — в 07.00; в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» — в 08.00; площадь перед Успенским собором — в 08.30; в храме преподобного Агапита Печерского — в 08.45 и в храме преподобного Сергия Радонежского — в 09.30.

*** Преображение — двунадесятый праздник, связанный с прославлением Господа, Просиявшего перед апостолами на горе Фавор незадолго перед Своими страданиями.

Иисус Христос незадолго перед Крестными страданиями, взяв с Собой трех учеников — Иоанна, Иакова и Петра, вышел из Капернаума и направился на север к горе Фавор.

Лицо Спасителя стало подобным свету молнии, одежды — белыми, как снег. Он стоял, окруженный сиянием, как солнце лучами. Спасителю явились два пророка: Моисей и Илия и беседовали с Ним. Экзегеты (толкователи священного Писания) говорят, что это была беседа о Голгофской жертве, о предстоящих Христу страданиях, о том, что грехи человеческие будут искуплены кровью Сына Божьего и Спасителя.

Православное богословие видит в Преображении Господнем прообраз Его Воскресения и Второго Пришествия. И, учитывая, что каждое событие церковного календаря имеет отношение к личной духовной жизни — видит преображенное состояние христиан при конце мира.

В народе праздник Преображения называют Спасом. В этот день существует традиция приносить в храм фрукты для освящения. Приношением плодов выражаем благодарность Богу за то, что Он как заботливый Отец и Промыслитель посылает нам все то, что необходимо для нашего существования в этом мире.

В тему: Священник УПЦ объяснил, какие молитвы должен знать каждый православный.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

16.08.22 10:53

Украинское зерно для Африки... так и не попало в Африку

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
13.08.22 13:45

Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.08.22 16:53

Данилов рассказал, пойдет ли Украина на территориальный компромисс
18.08.22 16:39

Ученые научились выращивать овощи на Марсе
18.08.22 16:12

В Крыму случилась очередная «бавовна»
18.08.22 15:48

В России расстреляли таксиста, который осуждал войну в Украине
18.08.22 15:47

Священник УПЦ объяснил, какие молитвы должен знать каждый православный
18.08.22 15:35

Ученые смоделировали, как будет распространяться радиация в случае аварии на ЗАЭС
18.08.22 15:25

Стало известно, куда пошли деньги, которые украинцы собирали на Байрактар
18.08.22 15:15

Священник УПЦ рассказал о правилах причастия больных и умирающих
18.08.22 14:59

Путин готов к личной встрече с Зеленским
18.08.22 14:57

Главы Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ с восьмой годовщиной интронизации
18.08.22 16:12

В Крыму случилась очередная «бавовна»
18.08.22 15:25

Стало известно, куда пошли деньги, которые украинцы собирали на Байрактар
18.08.22 14:59

Путин готов к личной встрече с Зеленским
18.08.22 13:59

Россияне угрожают остановить Запорожскую АЭС
18.08.22 12:43

Аксенов и Константинов срочно покинули Крым, прихватив с собой даже любовниц
18.08.22 10:15

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 44,3 тысячи солдат
18.08.22 09:50

Украину «вывели» из состояния дефолта
17.08.22 16:54

В России тайно сменили командующего Черноморским флотом
17.08.22 15:07

Зеленский рассказал, как можно повлиять на Путина
17.08.22 10:05

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 44,1 тысячу солдат
15.08.22 09:11

Мэр Киева разводится с женой
12.08.22 16:45

На Херсонщине человека затоптали до смерти в очереди за пенсией
17.08.22 16:17

В Индии женщина родила первенца в семьдесят лет
12.08.22 12:19

Китайцы выяснили, какие увлечения помогут избежать слабоумия
16.08.22 12:13

Кадыров загадочно высказался в адрес НАТО
12.08.22 08:41

Появились новые подробности обыска в поместье Трампа
12.08.22 13:30

Как оказалось, вегетарианство может быть вредным для женщин
15.08.22 16:02

Голливудские критики назвали лучшие фильмы и сериалы 2022-го года
12.08.22 16:24

Стоимость автогаза в Украине продолжает снижаться
12.08.22 15:55

В столичных школах полностью прекратят преподавать русский язык
Фото и Видео
В Крыму случилась очередная «бавовна»
В Крыму случилась очередная «бавовна»
В Крыму случилась очередная «бавовна»
В Крыму случилась очередная «бавовна»
Легендарный итальянский модельер был вынужден бежать от лесного пожара
Легендарный итальянский модельер был вынужден бежать от лесного пожара
Появилось видео лесных пожаров в Алжире, которые унесли десятки жизней
Появилось видео лесных пожаров в Алжире, которые унесли десятки жизней
Во время аудиенции Папы Римского произошел забавный конфуз
Во время аудиенции Папы Римского произошел забавный конфуз
Футболисты аргентинского клуба подрались в перерыве матча – участвовал бывший защитник киевского «Динамо»
Футболисты аргентинского клуба подрались в перерыве матча – участвовал бывший защитник киевского «Динамо»
Стало известно, кого сейчас мобилизуют в первую очередь
Стало известно, кого сейчас мобилизуют в первую очередь
Появилось видео эпичного наводнения в Париже
Появилось видео эпичного наводнения в Париже
Нейросеть нарисовала будущее человечества
Нейросеть нарисовала будущее человечества
Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
Опубликовано видео, как украинку выгнали с теннисного матча двух россиянок в США
Опубликовано видео, как украинку выгнали с теннисного матча двух россиянок в США
fraza.com
Новости блогосферы
16.08.22 20:41

По всему миру рухнуло доверие потребителей, или Почему «Кассандра» инвестирует в тюрьмы и психушки
09.08.22 19:27

Почему украинцы массово подают на развод?
31.07.22 11:29

Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной
28.07.22 08:46

Мы и они: давайте все миром поможем украинскому кинокритику и отцу маленького ребенка выжить

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.