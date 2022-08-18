Священник УПЦ объяснил, какие молитвы должен знать каждый православный

Главное: Ежедневно совершая установленное Православной Церковью молитвенное правило — утренние и вечерние молитвы, принимая участие в богослужениях и Таинствах Церкви, человек запоминает многие молитвы на память.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, б этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец.

«Каждый человек должен молиться ежедневно. Мы молимся утром, молимся вечером, молимся перед всяким делом, перед едой, после трапезы. Если человек молится каждый день, он будет знать многие молитвы на память», — отметил священник.

Он обратил внимание, что нет требований, чтоб человек обязательно знал какие-то молитвы, важна осознанность и внимание. «Если молимся с вниманием, без суеты, без спешки — молитвы легко ложатся на сердце и на разум», — подытожил протоиерей Нестор.

Как сообщалось ранее, протоиерей Нестор объяснил, кто поможет победить депрессию — психолог или священник.

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