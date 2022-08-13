В Черкассах УПЦ передаст 5 тонн гуманитарной помощи беженцам и медикам

Главное: Черкасская епархия Украинской Православной Церкви передаст 5 тонн гуманитарной помощи вынужденным переселенцам, медикам и малообеспеченным семьям.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресслужбу епархии, помощь передал благотворительный «Фонд Добрые дела».

«Черкасская епархия благодарит волонтерский штаб за помощь, оказанную в виде продуктов питания, медикаментов, одежды для взрослых и детей, средств ежедневного пользования, средств гигиены для малышей и другую помощь», — поделились в прессслужбе.

Как сообщалось ранее, Митрополит Августин и сотрудники Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины передали защитникам Украины снаряжение и гуманитарную помощь.

Были переданы тактические носилки, палатки, карематы, спальные мешки, тактические пояса, плащ-накидки и средства личной гигиены.

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