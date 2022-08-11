Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В четырех епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины

В четырех епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины

Александра Кудрявцева
11.08.22 16:54
131
В четырех епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины

Главное: В Одесской, Черновицкой, Владимир-Волынской, Полесско-Сарненской, Ровенской и Винницкой епархиях отпели погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования родным и призвали молиться за упокой погибших героев.

В Одесской области 10 августа архиепископ Диодор совершил чин отпевания воина Александра, уроженца села Кубанки.

«&lrm;В мирное время Александр был сотрудником скорой медицинской помощи, после призыва на службу в Вооруженные Силы Украины стал водителем санитарного автомобиля, спасал наших раненых Защитников на поле боя, вывозя их в безопасное место, где им предоставлялась необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

На Буковине священники Черновицкой епархии отпели Защитника Родины Олега Баланецкого. Заупокойное богослужение в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Подворное Новоселицкого благочиния возглавил секретарь епархии архимандрит Никита в сослужении настоятеля храма протоиерея Валерия Карпелюка и местного духовенства.

На Ковельщине, в селе Ворона, священнослужители Владимир-Волынской епархии провели в последний путь павшего 27-летнего воина Станислава Рыбчука.

Благочинный Дубровицкий округ Полесско-Сарненской епархии протоиерей Николай Иванычко в сослужении местного духовенства возглавил чин похорон павшего воина Михаила Жакуна.

«&lrm;Убиенный воин Михаил героически погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он был первым жителем села Колки из числа тех, кто встал на защиту Родины еще в 2014 году. После широкомасштабного нападения агрессора 24 февраля этого года пошел снова защищать родную Украину, оставив дома родителей, жену и троих сыновей», — сообщает пресс-служба Полесско-Сарненской епархии.

Отпевали Героя в храме в честь Всех Святых села Колки.

Священники Ровенской епархии в Гоще провели в последний путь павшего Защитника Украины Виктора Снаговского.

Еще одного погибшего Защитника Украины, воина Александра, отпевали в Николаевском храме Винницы.

Вечная память павшим Героям!

В тему: Управделами УПЦ объяснил, что значит истинная свобода.

 
Тэги: новости православия

Комментарии

Статьи

11.08.22 11:45

Какую работу сегодня предлагают в Киеве?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Страшная правда про кришнаитов
04.08.22 18:16

Страшная правда про кришнаитов

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.08.22 17:26

На набережной одного из российских городов появились цвета украинского флага
11.08.22 16:38

Генштаб ВСУ говорит, что Лукашенко может бросить в Украину 13 тысяч солдат
11.08.22 16:32

Назван город с самым низким уровнем преступности в Европе
11.08.22 16:18

К Земле на огромной скорости несется потенциально опасный астероид
11.08.22 16:16

Управделами УПЦ объяснил, что значит истинная свобода
11.08.22 16:02

Священник УПЦ рассказал, какие подарки любит Ангел Хранитель
11.08.22 15:17

Прошедший обыск всерьез озадачил Трампа
11.08.22 14:45

Эстония закрыла границу для россиян. Но не для всех
11.08.22 14:25

Бывший муж Бритни Спирс слил скандальное видео с ее участием
11.08.22 14:07

Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти Южной Кореи
11.08.22 10:52

Арестович заявил, что готов заменить Зеленского
11.08.22 09:24

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 43 тысячи солдат
10.08.22 16:58

В Мариуполе прогремел взрыв «сумасшедшей силы»
10.08.22 16:48

В МВД озвучили огромное число погибших и раненых на аэродроме в Новофедоровке
10.08.22 15:57

Генерал ВСУ рассказал, когда Украина может праздновать победу
10.08.22 14:30

Крым будет освобожден, а уничтожение Крымского моста — необходимая мера, — генерал Марченко
10.08.22 13:41

Освобождение Херсона будет быстрым, — генерал Марченко
10.08.22 13:22

Стало известно, почему Кремль не будет обвинять Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке
10.08.22 13:08

Украинцев предупредили, что ситуация с коронавирусом ухудшается
10.08.22 12:16

В Украине продлят военное положение и всеобщую мобилизацию
05.08.22 16:45

На Волыни священники УПЦ передали автомобиль для ВСУ
05.08.22 15:21

Священник УПЦ объяснил, кто поможет победить депрессию - психолог или священник
10.08.22 15:57

Генерал ВСУ рассказал, когда Украина может праздновать победу
08.08.22 16:33

В ОП озвучили реальный сценарий окончания войны
08.08.22 12:48

Ученые назвали внезапный симптом рака
11.08.22 16:32

Назван город с самым низким уровнем преступности в Европе
05.08.22 16:58

В Украине стремительно дешевеет автогаз
05.08.22 15:37

Немецкие депутаты собрались на Тайвань
10.08.22 16:58

В Мариуполе прогремел взрыв «сумасшедшей силы»
09.08.22 13:58

Ученые выяснили, почему мужчины болеют раком чаще женщин
Фото и Видео
Бывший муж Бритни Спирс слил скандальное видео с ее участием
Бывший муж Бритни Спирс слил скандальное видео с ее участием
Бывший муж Бритни Спирс слил скандальное видео с ее участием
Бывший муж Бритни Спирс слил скандальное видео с ее участием
Арестович заявил, что готов заменить Зеленского
Арестович заявил, что готов заменить Зеленского
Байден ушел в отпуск на фоне болезни
Байден ушел в отпуск на фоне болезни
В США из-за жары… взорвался древний дуб
В США из-за жары… взорвался древний дуб
Ученые показали аномальную «космическую» молнию
Ученые показали аномальную «космическую» молнию
В Белом доме прокомментировали сильный кашель и насморк Байдена
В Белом доме прокомментировали сильный кашель и насморк Байдена
По военному аэродрому в Крыму попало 6 ракет. Минобороны РФ отрицает «прилеты»
По военному аэродрому в Крыму попало 6 ракет. Минобороны РФ отрицает «прилеты»
Нелепое поведение Байдена высмеяла его собственная жена
Нелепое поведение Байдена высмеяла его собственная жена
ФБР провело обыски в поместье Трампа
ФБР провело обыски в поместье Трампа
Появилось видео, как коала напала на австралийку
Появилось видео, как коала напала на австралийку
fraza.com
Новости блогосферы
09.08.22 19:27

Почему украинцы массово подают на развод?
31.07.22 11:29

Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной
28.07.22 08:46

Мы и они: давайте все миром поможем украинскому кинокритику и отцу маленького ребенка выжить
22.07.22 09:21

Документы для выезда украинским мужчинам за границу. Дорого

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.