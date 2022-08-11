В четырех епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины

Главное: В Одесской, Черновицкой, Владимир-Волынской, Полесско-Сарненской, Ровенской и Винницкой епархиях отпели погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования родным и призвали молиться за упокой погибших героев.

В Одесской области 10 августа архиепископ Диодор совершил чин отпевания воина Александра, уроженца села Кубанки.

«‎В мирное время Александр был сотрудником скорой медицинской помощи, после призыва на службу в Вооруженные Силы Украины стал водителем санитарного автомобиля, спасал наших раненых Защитников на поле боя, вывозя их в безопасное место, где им предоставлялась необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

На Буковине священники Черновицкой епархии отпели Защитника Родины Олега Баланецкого. Заупокойное богослужение в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Подворное Новоселицкого благочиния возглавил секретарь епархии архимандрит Никита в сослужении настоятеля храма протоиерея Валерия Карпелюка и местного духовенства.

На Ковельщине, в селе Ворона, священнослужители Владимир-Волынской епархии провели в последний путь павшего 27-летнего воина Станислава Рыбчука.

Благочинный Дубровицкий округ Полесско-Сарненской епархии протоиерей Николай Иванычко в сослужении местного духовенства возглавил чин похорон павшего воина Михаила Жакуна.

«‎Убиенный воин Михаил героически погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он был первым жителем села Колки из числа тех, кто встал на защиту Родины еще в 2014 году. После широкомасштабного нападения агрессора 24 февраля этого года пошел снова защищать родную Украину, оставив дома родителей, жену и троих сыновей», — сообщает пресс-служба Полесско-Сарненской епархии.

Отпевали Героя в храме в честь Всех Святых села Колки.

Священники Ровенской епархии в Гоще провели в последний путь павшего Защитника Украины Виктора Снаговского.

Еще одного погибшего Защитника Украины, воина Александра, отпевали в Николаевском храме Винницы.

Вечная память павшим Героям!

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