Управделами УПЦ объяснил, что значит истинная свобода

Главное: Настоящая свобода — свобода от греха.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) сказал в проповеди.

«Почему мир так озлобился против Бога и против христиан? Да потому что христианство — это суд над этим миром, который лежит во зле. Хочет человек этого или не хочет, но если он считает себя христианином, то должен воспитывать в себе все те качества, о которых говорит святое Евангелие. Мы должны быть свидетелями Божественного присутствия здесь, на земле. И когда это присутствие является миру, мир не может жить спокойно, потому что современный мир проповедует жизнь без границ и говорит о том, что человек абсолютно свободен», — отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что настоящая свобода — жизнь без греха, когда человек не совершает греха не потому, что боится Бога, а потому, что не может совершать грех, и его сердце чисто. Однако современный мир постоянно говорит человеку о том, нужно жить так, как хочется, и не нужно бояться грешить.

«У нас есть Заповеди Божии, которые осуждают грех — те правила, которые пытаются оградить человека и дать ему счастье даже здесь, на земле, не говоря уже о том, что исполняя заповеди Божии, мы надеемся, что унаследуем жизнь вечную. Кто из нас видел счастливого убийцу? Кто из нас видел счастливого блудника или прелюбодея? Кто из нас видел счастливого вора? Да конечно же, никто. Грех — как яд, наркотик, имеет свойство давать малую сладость, но как наркотик, он разрушает человека», — объяснил владыка.

Он обратил внимание, что человек призван к богоподобию и должен постоянно стремиться к вечности. Человек, познавший Христа и очистившийся от греха, способен давать оценку происходящему и ведет поистине свободную жизнь.

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