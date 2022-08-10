Управделами УПЦ рассказал, как действовать в тяжелые времена

Главное: Непростые времена должны стать стимулом проявить себя в любви к Богу и ближним.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В эпоху кризисов и войн обычные жизненные нормы часто уходят на второй план. На первый же выходят инстинкты, а наиболее актуальным может стать сам факт выживания в экстремальных условиях. Как только пробегает слух о нехватке того или иного продукта, как у магазинов моментально выстраиваются очереди. Народ скупает всё что можно в огромном количестве, даже не думая о тех, кому не достанется, лишь бы досталось им самим. А ведь не достанется самым беззащитным — тем же пенсионерам. Другой пример, когда с наплывом беженцев взвинчивают арендную плату на съемное жилье. Нажиться на ближнем в экстремальной ситуации уже практически перестало считаться чем-то не только греховным, но и по светским мерам — предосудительным», — отметил митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание, что особенно подобные примеры заметны на фоне самоотверженности, с которой другие люди поддерживают друг друга, пока некоторые ищут оправдания в «тяжелом времени».

Управделами УПЦ напомнил о жизни древней Церкви, когда первые христиане, несмотря на жестокие гонения, оставались верными Богу.

«Основные подвиги веры осуществлялись святыми именно во время личных или общих испытаний, не в мирном сытом уютном спокойствии, а в деятельной борьбе с обстоятельствами, искушениями, врагами духовными и, в конце концов, с самим собой», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он призвал верующих не на словах, а на деле проявить себя в исполнении заповедей и помощи ближним.

«Именно сейчас показать, что вера наша не просто слова, ведь подлинная вера проявляется через добрые мысли, добрые слова и добрые дела. „Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва“, — говорит апостол (Иак. 2:26)», — подытожил митрополит Антоний.

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