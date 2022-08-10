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Новости > Священник УПЦ рассказал, что такое парастас

Священник УПЦ рассказал, что такое парастас

Александра Кудрявцева
10.08.22 16:17
57
Священник УПЦ рассказал, что такое парастас

Главное: Парастас - вечернее богослужение перед родительскими поминальными субботами.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Пробелы религиозной жизни общества иногда ведут к тому, что потенциально человек хочет ухватиться за какое-то интересное уникальное слово, которое услышал в религиозной жизни, и думает, что это слово или понятие является панацеей от всех бед. К примеру, услышали слово «панахида», «парастас». Не обязательно за этими словами кроется что-нибудь мистическое», - объяснил отец Сергий.

Священник отметил, что словами «парастас», «панахида», «лития» называются заупокойные богослужения, которые очень похожи между собой, но различаются продолжительностью или временем совершения.

Парастасом называется вечернее и утреннее богослужение Православной Церкви, посвященное тематике заупокойной молитвы, подчеркнул настоятель храма.

«Это вечернее богослужение перед родительскими поминальными субботами. На нем обязательно читается семнадцатая кафизма и канон об умерших. Если же говорим о панихиде, то это скорее схематическое повторение парастаса, немного сокращенное. Лития - краткая молитва за упокой», - добавил он. Священник подчеркнул, что заупокойные богослужения имеют общий смысл – прошение у Бога милости для усопших.

«Православие - не область мистификаций, мистерий. Православие - это образ жизни, который влечет человека на общую молитву, о здравии или за упокой. Если человек приходит и просит у Бога, то надеемся и верим, что Господь слышит эту молитву», - подытожил протоиерей Сергий Ющик.

В тему: В столице православные волонтеры УПЦ готовят обеды для воинов ВСУ.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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