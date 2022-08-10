В столице православные волонтеры УПЦ готовят обеды для воинов ВСУ

Главное: В Киеве православные волонтеры Украинской Православной Церкви оказывают помощь военным.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, раз в неделю в Киевский военный госпиталь доставляется горячая еда — плов и другие блюда украинской и грузинской кухонь.

Волонтерское движение «Парасолька», действующее при Свято-Вознесенском храме, приобрело для воинов ВСУ саперные лопатки, бронежилеты, консервы и другие необходимые вещи.

«Не забывают о тех, кто защищает Украину и дети: воспитанники воскресной школы Демеевского храма нарисовали рисунки, которые просили передать нашим солдатам», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Одессе у стен Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря состоялось торжественное освящение 10 автомобилей скорой помощи, переданных департаменту здравоохранения Одесской области.

В тему: В православном летнем лагере УПЦ организовали программу психологической реабилитации для детей-переселенцев.