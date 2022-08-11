Священник УПЦ рассказал, какие подарки любит Ангел Хранитель

Главное: Ежедневным подарком Ангелу Хранителю может быть разговор с ним в молитве и добродетельная жизнь.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан (Божко).

«Подарки Ангелу Хранителю, конечно духовные, потому что он бестелесный невидимый дух. Самым большим подарком для Ангела Хранителя является добродетельная жизнь», — отметил отец Митрофан.

Ангелы — это существа, которые стоят у Престола Божьего, напомнил священник.

«Они являются служителями Божьими, они питаются тем светом, той благодатью, которая источается от Престола Божия. И нисходя от Престола Божия к человеку, эту благодать и Божественный свет передают человеку. Конечно, для Ангела большой радостью является то, когда человек эту благодать Божью принимает, не затворяясь от той милости Божией, от света и потока Божественной энергии, которую Он через Ангелов подает человеку. Если человек от этого отворачивается, тогда Ангел Хранитель начинает сокрушаться. Когда человек обращается к этому дару благодати, принимает его, то это является подарком для Ангела Хранителя», — объяснил священник.

Преподаватель КДАиС рассказал о традициях почитаниях Ангела Хранителя.

«Есть особые дни, когда можем почитать своих Ангелов Хранителей. И конечно же в эти дни, можем усиленно молиться Ангелу Хранителю: читать канон или быть на богослужении, причащаться Святых Таин — Тела и Крови Христовых, чтобы порадовать своего Ангела», — добавил священник.

Он объяснил, что одним из дней особого почитания Ангела Хранителя является день, когда над человеком было совершено таинство Крещения.

«Можно этот день занести в свой личный календарь, и помолиться в домашней молитве или прийти в храм почтить своего небесного покровителя», — рекомендует иеромонах Митрофан (Божко).

Священник подчеркнул, что Церковью выделен особый день для почитания Ангелов — понедельник.

«Он посвящен Ангелу Хранителю и всем Небесным Силам. Поэтому, есть люди, например, монахи, которые в понедельник берут дополнительный пост, воздержание от скоромной пищи. Не монахи могут в этот особый Ангельский день прочесть молитву или канон в честь Ангела Хранителя», — объяснил преподаватель КДАиС.

«Для Ангела Хранителя могут быть подарки не в какие-то особые дни, которые мы выделяем раз в году, как на день рождения, чтобы человека поздравить и потом забыть о нём на целый год до следующего дня рождения, а подарком каждодневным. Это может быть наш разговор с ним в молитве и добродетельная жизнь», — подытожил отец Митрофан.

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