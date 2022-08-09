Волонтеры Зверинецкого монастыря УПЦ доставили гуманитарную помощь в Славянск

Главное: Волонтеры столичного Зверинецкого монастыря Украинской Православной Церкви доставили гуманитарный груз в Славянск.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Зверинецкого монастыря, 4-5 августа волонтеры во главе с диаконом Владимиром Ленем при сотрудничестве с общественной организацией «Обличчям до культури» совершили поездку с гуманитарным грузом для защитников Украины.

«Несмотря на трудности пути, связанные с повышенным вниманием к грузоперевозкам в район боевых действий, ребята благополучно доехали до Славянска. Они доставили продукты первой необходимости, средства личной гигиены и бытовую химию в местный Гуманитарный центр, занимающийся подростками без родительской опеки и малообеспеченными семьями», — поделились в пресслужбе монастыря.

Волонтеры передали продукты и медикаменты двум отдельным бригадам ВСУ под Славянском, в одной из которых несет службу певчий Зверинецкого монастыря Иван.

Как сообщалось ранее, в Винницкую область Украинская Православная Церковь передала медикам автомобиль скорой помощи.

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