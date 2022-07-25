Управделами УПЦ рассказал о трех признаках настоящей Церкви

Главное: Чтобы сохранить неискаженную веру, необходимо быть членом Церкви Христовой, которая зиждется на соборности, апостольской преемственности и Евхаристии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в проповеди в день памяти преподобного Антония Печерского.

«Церковь — это то место, где человек имеет возможность приобщиться к Божественной благодати, которая возрождает человека и соединяет его с Богом. В Церкви Христовой есть три важных постулата, без которых Церковь не является истинной: соборность, преемственность и Евхаристия», — отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что Церковь называется «соборной», потому что она не ограничена ни народом, ни местом, ни временем. В отличии от ветхозаветной Церкви, которая была связана с конкретным народом, который избрал Господь и конкретным местом для поклонения. С пришествием Христа миссия ветхозаветной Церкви завершена.

Митрополит Антоний обратил внимание, что понятия «соборность» и «вселенскость» нетождественны.

«Во ІІ веке священномученик Игнатий Богоносец сказал: где Христос, там и вся кафолическая Церковь. Это означает, что даже если все критерии, о которых мы говорили: народ, пространство, время — присутствуют, то это общество может и не быть Церковью. Потому что там не будет Живого Христа. Где нет Живого Христа — нет ни Истины, ни любви. Может случиться, что Церковь уменьшится до маленькой общности людей — малого стада, которое и будет Соборной Церковью. В истории такое бывало неоднократно. Когда почти все иерархи, очень часто под давлением государственной власти, уходили в расколы или ереси и только немногие святые подвижники сохраняли в себе Истину и любовь, а значит, олицетворяли собой всю Соборную Церковь. Посредством именно этих немногих подвижников и возрождается вся Вселенская Соборная Православная Церковь», — отметил управделами УПЦ.

Другим важным признаком истинности Церкви является преемственность.

«Только та Церковь истинна, где присутствует апостольское преемство епископов. Если нет такого преемства, нет и Церкви. Реальная, физическая преемственность рукоположений сохраняется только в Апостольской Церкви. Если нет цепочки преемственности, нет и Церкви. А если нет Церкви, нет Таинств. Нет Таинств, нет Божественной благодати — нет спасения. Именно поэтому Святая Церковь так внимательно относится к Таинствам и не признает „таинств“ раскольников и еретиков», — поделился владыка.

Он обратил внимание, что без третьего критерия — Евхаристии — не имеет значения и соборность, и преемственность.

«Через Таинство Крещения мы входим в Церковь Христову, получаем новое рождение, прощаются все наши грехи. Однако, к сожалению, сила греха настолько велика, что его последствия на человеке всё равно сказываются. И только благодаря Таинствам Христовым, и особенно Таинству Евхаристии, человеку подается сила побеждать эту удобопреклонность ко греху. В Евхаристии мы объединяемся в единое Тело Христово, преображаемся. Сила веры и благодати Божией в том, что человек меняется изнутри», — напомнил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что сохраняя веру, будучи членом Церкви Христовой, необходимо всегда помнить о трех признаках истинности Церкви, поскольку отсутствие хотя бы одного постулата — это признак того, что это не Церковь.

«Если нет преемственности, это означает, что это секта, там нет священства, нет благодати. И как бы не утверждали то, что на основании Священного Писания, каждый христианин уже является священником: да, мы священники для себя, чтобы побеждать и приносить в жертву свои греховные недостатки. В этом заключается священство каждого христианина... Если не будет соборности, это тоже признак того, что это не Церковь. Церковь — это соборность, это свободное единство членов Церкви на основании любви к Богу и ближнему. Сила соборности для каждого верующего человека, члена Церкви состоит в том, что есть в Церкви безусловный авторитет, которому должны подчиняться все, независимо от ранга, сана, возраста и каких-то других традиций. Этим безусловным авторитетом является Сама Церковь. Если отсутствует в Церкви этот безусловный авторитет, Она начинает подстраиваться под мир, обстоятельства, под конкретную личность, рушится единство, а Предание Церковное, выраженное в догматах и канонах, поддаётся сомнению», — объяснил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что если человек не видит необходимости в Евхаристии, то и Сама Церковь не нужна ему, ведь Евхаристия — это главное Таинство Церкви, в котором осуществляется преемственность и соборность.

Владыка призвал верующих хранить церковные каноны и строить свою жизнь на основе примеров святых подвижников.

«Мы счастливы и благодарны Богу, что наша жизнь проходит в Церкви. Но эта данность, которую мы получили сейчас и которую должны сохранить и передать будущим поколениям, потому что без Церкви нет жизни в этом мире. Именно для этого необходим наш личный подвиг. Нашу жизнь невозможно назвать подвигом, но, когда мы взираем на подвиги преподобного Антония Печерского и его сподвижников, мы понимаем, куда нужно двигаться, что делать. Чтобы маленькие дети стали членами Церкви, и пронесли веру Христову в будущее», — подытожил управделами УПЦ.

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