В Виннице УПЦ передала помощь военным ВСУ и беженцам

Главное: В Виннице Свято-Троицкий Браиловский женский монастырь Украинской Православной Церкви помог вынужденным переселенцам продуктами питания и средствами личной гигиены.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Винницкой епархии, монастырь и епархиальный отдел социального служения передали помощь переселенцам, проживающим в Виннице и в селах Потоки и Рыжавка.

Молоко и средства личной гигиены собраны и переданы усилиями благотворителей обители.

Также в Браиловский старостинский округ передано около 200 литров молока для вынужденных переселенцев.

По благословению митрополита Варсонофия в Виннице такую же помощь семьям, пострадавшим от войны, передал начальник епархиального отдела социального служения протоиерей Александр Орайло.

Глава координационного совета Жмеринского района выразил благодарность митрополиту Варсонофию за всестороннюю помощь ВСУ.

Председатель координационного совета Жмеринского района, председатель союза АТО Николай Окаевич и староста Браиловского старостинского округа Ростислав Сварычевский передали благодарность от имени своих общин за всестороннюю социальную работу для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Благодарность выразили также настоятельнице Троицкого Браиловского женского монастыря игумени Антонии (Стеценко) и эконому архимандриту Еноху (Тораку).

Также письмом выразил свою благодарность руководитель духового оркестра Виталий Тодосюк.

Коллектив духового оркестра благодарит за организацию и предоставление транспорта для перевозки оркестрантов на благотворительные концерты, на которых юные музыканты собрали для ВСУ более 100 тысяч гривен.

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