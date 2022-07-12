В столице православные волонтеры УПЦ передали продуктовые наборы беженцам

Главное: В Киеве благотворительный фонд «Фавор» и проект «Наша лепта» передали гуманитарную семьям переселенцев.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм фонда, помощь получили 50 семей из Краматорска, Бахмута, Конотопа, Лимана, Харькова, Чернигова, Мангуша, Малина, Лисичанска и других городов.

В наборы вошли продукты первой необходимости: рис, сахар, макароны, тушенка, сгущенка, подсолнечное масло и чай. Для семей с грудными детьми передали детское питание и подгузники.

Фонд выразил благодарность руководителю благотворительного проекта «Наша лепта» протоиерею Владимиру Косточке и всем волонтерам за сотрудничество и призвал всех желающих принять участие в благотворительных акциях.

«Дорогие друзья, ваша поддержка для этих семей — это свидетельство бескорыстного, доброжелательного и чистого сердца. Оказывая помощь в это нелегкое для всех нас время, вы даете надежду, что вместе мы преодолеем любые проблемы!», — отметили в благотворительном фонде.

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