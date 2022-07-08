В Житомире освятили новый храм УПЦ

Главное: В Житомире освятили нижний храм Спасо-Преображенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин освящения возглавил митрополит Никодим.

После освящения в храме совершили первую Божественную литургию.

Во время богослужения были вознесены сугубые просьбы и молитва о прекращении войны и мир в Украине.

Также были произнесены заупокойные молитвы за православных христиан, воинов и всех погибших во время войны в Украине.

После богослужения Владыка Никодим поздравил всех присутствующих с освящением нового храма.

Как сообщалось ранее, Социальный отдел Житомирской епархии при поддержке благотворительного фонда «Мир Вам» передал 125 продуктовых наборов людям, переселившимся из зоны боевых действий в села Озадовка и Лесная Слободка Бердичевского района.

В тему: УПЦ в епархиях помогает воинам ВСУ, беженцам и всем нуждающимся.