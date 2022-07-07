УПЦ в епархиях помогает воинам ВСУ, беженцам и всем нуждающимся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Киевской епархии протоиерей Андрей Брега доставил для военных ВСУ в зону активных боевых действий автомобиль, приобретенный за средства, собранные священниками и прихожанами Обуховского благочиния.

При поддержке БФ «Фавор» был запущен новый благотворительный проект «Дети должны радоваться». В рамках данного проекта дети, ставшие непроизвольными жертвами войны, смогут пройти курс психологической реабилитации в оздоровительном лагере «Шанс».

Программа реабилитации продолжительностью 14 дней включает: наблюдение и помощь психологов; внимание и заботу опытных педагогов; разнообразные активности на природе; только здоровое питание и жизнь в экологически чистом уголке природы; игровую психотерапию, арт-терапию, работу аниматоров и командные игры.

Волонтеры Фонда имени святителя Иоанна Шанхайского, действующего при храме в честь Воздвижения Креста Господня (Пирогово, Киев), совершили гуманитарный визит на Восток Украины.

Усилиями православных волонтеров и при содействии других благотворительных организаций было собрано и передано более 100 спальных мешков и более 100 карематов для бойцов ВСУ. Также защитники получили продукты питания и сухпайки. Кроме того, продукты питания были переданы жителям Авдеевки, Покровска, Очеретиного.

Сотрудники Синодального социально-гуманитарного отдела УПЦ в очередной раз посетили Южный железнодорожный вокзал Киева. Уже традиционно на площади у храма святого великомученика Георгия был проведён благотворительный обед для всех желающих. В этот раз их собралось около тридцати. Беспризорные и нуждающиеся поблагодарили православных волонтеров за заботу.

Мукачевская епархия УПЦ получила помощь из Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Отправил гуманитарный груз для беженцев и пострадавших во время войны в Украине настоятель храма в городе Брно (Чехия) протоиерей Иосиф Фейсак.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий передал очередную гуманитарную помощь от Браиловского монастыря вынужденным переселенцам, которые сейчас проживают на территории общин сел Потоки и Рыжавка.

На этот раз от обители были переданы фрукты, закрутки, консервацию, выпечку, печенье и 400 кг картофеля.

Также Винницкая епархия сотрудничает с «Украинско-немецким гуманитарным фондом» и передает вынужденным переселенцам помощь из-за границы.

По благословению архиепископа Конотопского и Глуховского Романа во всех благочиниях епархии раздается гуманитарная помощь нуждающимся. Кроме того, усилиями епархиального духовенства и волонтеров для военнослужащих ВСУ закупаются: инвентарь, снаряжение, экипировка, бронежилеты, берцы, кариматы, спальные мешки, тепловизоры, приборы ночного видения. На сегодня Конотопская епархия передала на передовую помощь общей суммой почти в 170 тысяч гривен.

Также епархия передает необходимые лекарства для медицинских учреждений Конотопа, Кролевца и Шостки.

В Александрийской епархии учащиеся воскресной школы при храме святых апостолов Петра и Павла поселка Александрийское собственноручно приготовили вкусности с патриотическими надписями и нарисовали открытки для наших воинов. Все это волонтеры передадут Защитникам Украины.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Полтавы протоиерей Михаил Бабич передал военнослужащим, проходящим курс реабилитации, гуманитарную помощь в виде продуктов питания и сладостей.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия клирики храма святого равноапостольного князя Владимира Харькова протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский передали очередную гуманитарную помощь жителям микрорайона Салтовка.