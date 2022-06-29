Священник УПЦ рассказал, когда станет возможным диалог с ПЦУ

Можно ли не погашать кредиты во время войны в Украине?
В НАТО одобрили пакет помощи Украине и назвали Россию наиболее значимой и прямой угрозой
Россияне казнили людей более чем в 30 населенных пунктах Украины, — ООН
Зеленский назвал основную цель России
НАТО готов вернутся к вопросу членства Украины в альянсе
ВСУ успешно проводит контрнаступление на Херсонщине, — ISW
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 35 450 солдат
В следующем году Шотландия вновь попытается стать независимой
Появилось видео ракетного удара, в результате которого начался пожар в ТЦ Кременчуга
Появились подробности похищения мэра Херсона
Залужный назвал самые горячие точки на фронте