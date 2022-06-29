Священник УПЦ рассказал, когда станет возможным диалог с ПЦУ

Главное: Украинская Православная Церковь готова вести диалог с Украинская Православная Церковь готова вести диалог с ПЦУ , но раскольники должны покаяться и прекратить захватывать храмы.

«Сейчас раскольники забирают храмы, незаконно переводят в ПЦУ приходы, а территориальные общины решают, что делать религиозным общинам. Раскольникам надо начать с элементарного — перестать захватывать храмы. И очень важно, чтобы они решили проблему каноничности», — отметил отец Владимир.

Священник считает, что ПЦУ надо признать, что при своем создании — а ПЦУ создана на базе Киевского патриархата — они допустили ошибку, они согрешили. «Ошибку надо исправить — покаяться в грехе раскола и возобновить священническую, то есть апостольскую, преемственность в рукоположении священников. Тогда можно было бы начать диалог ради единства народа, явив пример покаяния, признания своих ошибоки», — пояснил он.

«Как помним, Господь в разговоре с самарянкой сказал ей, что наступает время, когда будут поклоняться Богу в Духе и Истине, поэтому наше объединение может базироваться тоже только на той Истине и в Духе, на каноническом праве, которое сформулировано святыми апостолами и святыми отцами», — отметил протоиерей Владимир Тютенко.