В Одессе священники УПЦ и волонтеры поддерживают пострадавших от военных действий

Главное: Одесская епархия Украинской Православной Церкви с первых дней войны оказывает посильную помощь нуждающимся людям, медицинским и социальным учреждениям.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в социальной миссии задействованы все благочиния и храмы Одесской епархии.

Священники и православные волонтеры оказывают поддержку переселенцам из регионов, где на данный момент происходят активные боевые действия.

Переселенцам, большая часть которых из Донецкой, Харьковской и Николаевской областей, помогают продуктами и готовыми обедами, одеждой, предметами первой необходимости, а также медикаментами и жильем. В частности, регулярные кормления организовываются на железнодорожном вокзале Одессы, куда прибывает основной поток переселенцев. Кроме того, каждый вторник Социальный отдел Одесской епархии УПЦ проводит раздачу продуктовых наборов.

«В связи с тем, что материальное положение многих жителей Одессы и нашей области также ухудшилось в результате войны (многие потеряли работу, часть дохода или кормильца семьи), Одесская епархия УПЦ направляет значительные силы и ресурсы на поддержку самих одесситов и жителей региона. Так, храм Иконы Божией Матери „Споручница грешных“ в Черноморске и Свято-Успенский храм в селе Прилиманском оказывает помощь социально незащищенным и многодетными семьям, проживающим на територии Овидиопольского благочиния. А храмом Святого мученика Виктора в поселке Авангард в канун праздника Святой Троицы при поддержке фонд „Ти Українець“ была оказана помощь нуждающимся прихожанам этого храма», — поделились в епархии.

Помощь также передали людям, которые на данный момент содержатся в СИЗО — им были переданы средства гигиены и другие необходимые вещи.

«Вместе мы сделаем намного больше! Мы ждём каждого, кто может и хочет сделать этот мир добрее», — призвали в Одесской епархии.

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