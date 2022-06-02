Предстоятель УПЦ возглавил престольный праздник столичного Вознесенского храма

Главное: Сегодня, в день Вознесения Господня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в столичном Свято-Вознесенском храме на Демеевке.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Церковь Вознесения Господня на Демеевке освящена в 1883 году, а основана в 1882 — 140 лет назад.

Это один из немногих храмов столицы, которые не закрывались даже во времена гонений на Церковь при советской власти. Здесь в 1907 году венчалась с Климентом Квиткой Леся Украинка. Прихожанкой Свято-Вознесенской церкви была Алипия Голосеевская.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший обратился к пастве со словом проповеди.

За Литургией вознесли прошение о мире на украинской земле, об избавлении от врага, чтобы Господь призрел на наш народ и сохранил тех, кто в отчаянии и потерял дом, чтобы Господь благословил людей доброй воли, которые помогают нуждающимся. Блаженнейший Митрополит Онуфрий попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь вразумил власти, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил диаконскую хиротонию.

В конце богослужения совершили чин славления перед иконой Вознесения Господня.

Предстоятель УПЦ отметил церковными наградами волонтеров благотворительной организации «Парасолька», действующей при храме, и подарил икону Божией Матери. Члены «Парасольки» активно помогают пострадавшим от войны, доставляют гуманитарную помощь, кормят нуждающихся.

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